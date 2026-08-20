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İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına çalıntı motosikletle gelen K.S., silahla ateş açtı. Kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince yakalandı; olayda yaralanan olmadı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki boş makam aracına çalıntı motosikletle gelerek silahla ateş eden 21 yaşındaki şüpheli, belediye güvenlik personeli ve Yunus polislerince yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. (21) isimli şahıs, çalıntı olan bir motosikletle belediye binası otoparkına geldi. Şüpheli, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı.

Kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandı

Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediye güvenlik görevlileri tarafından anında müdahale edilerek durduruldu. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.

Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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