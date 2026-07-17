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Karşıyaka, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Karşıyaka, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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3. Lig ekibi Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Çiğli'deki tesislerinde antrenmana başladı. Takım 5 Ağustos'a kadar İzmir'de çalışacak, ardından Fenerbahçe'nin Düzce kampına girecek. Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt da idmanı izledi.

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yönetimin yeniden anlaştığı teknik direktör Burhanettin Basatemür idaresinde çalışmalara start veren yeşil-kırmızılı ekip 5 Ağustos'a kadar İzmir'de çalışacak. Bu periyotta 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan Kaf-Kaf, 8-20 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Karşıyaka futbol şube yönetimi dün yapılan ilk idmanı tam kadro takip ederken, eski yöneticilerden Mustafa Özçakar da antrenmanı izleyenler arasında yer aldı.

FENERBAHÇELİ ADEM İDMANI İZLEDİ

Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olan kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt (19), yeşil-kırmızılı takımın ilk idmanını takip etti. Eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren genç futbolcunun izinli olduğu öğrenildi. Karşıyakalı yöneticilerle sohbet eden Adem, geçen sezon vitrine çıkmasını sağlayan teknik direktör Burhanettin Basatemür'le de bir araya gelme fırsatı buldu. Karşıyakalılar yeni sezon öncesi Adem'e başarı diledi. İzmir temsilcisi bu transferde yapılan anlaşma gereği elde ettiği 500 bin euro bonservis ücretinin yanı sıra Fenerbahçe'den 3 futbolcu kiralayıp, kamp için ücret ödemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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