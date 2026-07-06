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İzmir'de otluk alanda yangın

İzmir'de otluk alanda yangın
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İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda çıkan yangına orman ekipleri müdahale ediyor. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarını sonlandırırken, kara ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Kentin çeşitli noktalarından gözüken yangına orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Çiğli Evka 2 Mahallesi'nde otluk alanda çıktı. Otluk alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale başlatırken, hava desteiği de sağlandı. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarına son verdi. Kentin birçok noktasından görülen alevlere kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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