İzmir'de 'Gençlik ve Havacılık Festivali' başladı

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'nde gün boyu etkinlik, gösteri ve uçuşlar gerçekleştirildi. Festivalde öğleden sonra gerçekleştirilen Mehteran gösterisinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının envanter geçişi gerçekleştirildi. Hürkuş ve Hürjet gösterisinin icra edilmesinin ardından, bölge halkı SOLOTÜRK gösterisini coşkuyla izledi. Festival yarın da devam edecek.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı