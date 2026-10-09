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Milli Eğitim Bakanı Tekin, İzmir'de Erzurum Tanıtım Günleri'nde birlik mesajı verdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir Çiğli Etkinlik Alanı'ndaki Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılarak stantları gezdi ve açılışta konuştu. Tekin, Erzurum'un birlik ve beraberliğin kilit noktası olduğunu, küresel emperyal yapının yerel değerleri ötekileştirdiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'de Erzurum Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Çiğli Etkinlik Alanı'ndaki stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tekin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık bir arada yaşama tecrübesine sahip olduğunu belirtti.

Farklılıkların barış ve kardeşlik içinde korunduğunu vurgulayan Tekin, çok sayıda farklı toplumun Anadolu'da tarih boyunca kardeşlik, dostluk, hakka riayet ve karşılıklı saygı bilinciyle barış ve huzur içinde bir arada yaşadığını ifade etti.

Erzurum'un Anadolu coğrafyasındaki birlik ve beraberliğin kilit noktası olduğuna dikkati çeken Tekin, "Şu anda da içinde bulunduğumuz dönem bir taraftan küresel saldırılarla farklılıkları aslında saygı duyuyormuş gibi gösterip evrensel, küresel ölçekte bir kimlik inşa etmeye çalışan ve toplumların yerel değerlerini tamamen ötekileştiren, yok sayan, manipüle etmeye çalışan, asimile etmeye çalışan küresel bir emperyal yapıyla karşı karşıyayız." dedi.

Bakan Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yapı çocuklarımızı bir taraftan elimizden alırken diğer taraftan bizim kendi farklılıklarımıza saygı duyarak barış içerisinde yaşama bilincimizi de elimizden alıyor. İşte Erzurum, Erzurum insanı tam da bu küresel emperyal yapıya dimdik ayakta duran, tek başına neredeyse mücadele eden bir coğrafya. O yüzden hayatım boyunca Erzurumlu olduğum için ve Erzurum kültürüne sahip olduğum için, Erzurum insanı olduğum için gurur duydum. Bizim burada göstereceğimiz birlik, Erzurum'un kültürüne yönelik atacağımız bu adımlar, tanıtacağımız bu kültür Türkiye'de barışın, insan haklarının, hukuk devletinin, birlikte yaşama kültürünün ve kimseyi ötekileştirmeden, herkesin temel hak ve hürriyetine saygı duyarak birlikte barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa etmek için çok önemli."

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ise Erzurum'un köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin'e Salmanoğlu tarafından plaket verildi.

Kaynak: AA
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