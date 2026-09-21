İzmir Bayraklı Tünelleri'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü, trafik normale döndü

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İZMİR'de, Bayraklı Tünelleri'nde TIR'da çıkan yangın söndürüldü. Tüneldeki görüşü etkileyen dumanın tahliyesinin ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde bir TIR'da yangın çıktı. Saat 12.33'te gelen ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, olay yerine sevk edildi. Alevlere Karşıyaka, Çiğli ve Merkez arazözlerinin yanı sıra temiz hava dolum aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 20 dakikada kontrol altına alındı. TIR, kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında oluşan yoğun dumanın tünelden güvenli şekilde uzaklaştırılması amacıyla tünelin duman tahliye sistemi devreye alındı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, gerekli müdahalenin ardından tünelde trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı