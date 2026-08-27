Berberde bıçak dehşeti: Müşteri yumrukla etkisiz hale getirdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir berber dükkanına elinde bıçakla giren şahıs, içeride bulunan bir vatandaşın yumruklu müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bıçaklı saldırganın darbedildiği ve küçük çırağın büyük korku yaşadığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli ilçesi Evka-5 Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla hışımla içeri giren kimliği belirsiz bir kişi, içeridekiler için tehdit oluşturdu. Bu sırada dükkanda bulunan bir vatandaş, durumu fark ederek ani bir refleksle saldırgana müdahale etti.

Yumruğu yiyince bıçağı elinden düşürdü

Vatandaşın yüzüne attığı sert yumrukla neye uğradığını şaşıran saldırganın elindeki bıçak yere düştü. Hızını alamayan vatandaş, silahsız kalan saldırganı darp ederek tamamen etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede esnasında dükkanda çırak olarak çalışan küçük yaştaki çocuğun ise büyük bir panik ve korku yaşadığı görüldü.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

İş yerinde yaşanan o hareketli dakikalar, berber dükkanının güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; saldırganın elinde bıçakla içeri girdiği anlar, içerideki vatandaşın hiç tereddüt etmeden şahsa yumruk atarak yere serdiği ve ardından yaşanan boğuşma anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı