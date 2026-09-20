İzmir, AK Parti'ye geçiyor! Aldığı son kulisi canlı yayında açıkladı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Ayrıca Tugay'ın yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız hakkında yeni bir parti değişikliği iddiası gündeme geldi.
"CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇECEK"
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, yaptığı değerlendirmede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü. Burhan, "Benim almış olduğum bilgi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği" ifadelerini kullandı.
ONUR EMRAH YILDIZ İDDİASI DA GÜNDEMDE
Burhan, açıklamasında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi.
CEMİL TUGAY DAHA ÖNCE İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası daha önce de gündeme gelmişti. Tugay, 13 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım" demişti.