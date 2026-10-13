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İzmir Çiğli'de saldırgan motosiklet sürücüsüne 180 bin TL ceza verildi

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İzmir Çiğli'de saldırgan motosiklet sürücüsüne 180 bin TL ceza verildi
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İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte saldırgan ve tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsü, emniyet ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesilirken ehliyeti geçici olarak geri alındı, motosikleti trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak saldırgan davranışlarda bulunan motosiklet sürücüsü, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye rekor düzeyde 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine geçici olarak el konuldu ve motosikleti trafikten men edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde trafikte sergilenen saldırgan ve tehlikeli hareketlerin görüntülerinin ardından harekete geçti. Ekipler, kısa sürede olaydaki şahsın kimliğini belirledi ve trafikte tehdit saçan 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.T. yakalandı. E.T.'ye toplam 180 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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