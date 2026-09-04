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İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada

İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada
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İzmir Çiğli'de belediyeye ait bir kafeteryaya, motosikletle gelen kasklı iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. 20 Ağustos'ta Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkındaki makam aracına da silahlı saldırı düzenlenmişti.

  • İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait Akvaryum Kafe'ye motosikletle gelen 2 kişi silahlı saldırı düzenledi; kafe kapalı olduğu için ölen ya da yaralanan olmadı.
  • Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
  • Çiğli'de 20 Ağustos'ta Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına da silahlı saldırı yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmıştı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait Akvaryum Kafe'ye motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kafenin kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Çiğli Belediyesi'ne ait Akvaryum Kafe'de meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen kasklı 2 şüpheli, bir süre çevreyi kontrol etti.

MOTOSİKLETTEN İNİP ATEŞ AÇTI

Şüphelilerden biri motosikletten inerek kapalı durumdaki kafeye doğru tabancayla birkaç el ateş açtı. Ardından tekrar motosiklete binen 2 kişi hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin incelemesinde kafeye kurşun isabet ettiği belirlendi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen şüphelilerden birinin kafeye doğru ateş açması ve ardından motosikletle bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.

Polis, saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

BAŞKANIN MAKAM ARACI DA KURŞUNLANMIŞTI

Çiğli'de 20 Ağustos'ta Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkındaki makam aracına da silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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