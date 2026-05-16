İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA

Turabey Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 saat 23.44 ile 16 Mayıs 2026 saat 01.45 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Kurtuluş, Talatpaşa ve Ulucamii mahallelerinde 14 Mayıs 2026 saat 19.00 ile 21.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BUCA

Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 15.00 ile 17.00 arasında, 637/38 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

ÇİĞLİ

Atatürk, Esentepe ve İzkent mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 08.00 ile 12.00 arasında GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABAĞLAR

Esentepe, General Kazım Özalp, Muammer Akar ve Üçkuyular mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 14.09 ile 16.09 arasında, 11 Sokak No:32 adresindeki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 14.12 ile 16.12 arasında, 9125/24 Sokak No:2 adresindeki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARŞIYAKA

Dedebaşı Mahallesi’nde 16 Mayıs 2026 saat 15.10 ile 16.10 arasında, 6108/1 Sokak No:2 adresinde meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KINIK

Poyracık Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 saat 13.30 ile 15.30 arasında, Köşkdüzü Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Halkapınar, Mersinli ve Yenişehir mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 15.15 ile 17.15 arasında, 1202/1 ile 1203/1 kavşağındaki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

MENDERES

Orta Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 saat 22.37 ile 23.37 arasında, 1168 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.