Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 16-17 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 16 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA

Turabey Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 saat 23.44 ile 16 Mayıs 2026 saat 01.45 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Kurtuluş, Talatpaşa ve Ulucamii mahallelerinde 14 Mayıs 2026 saat 19.00 ile 21.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BUCA

Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 15.00 ile 17.00 arasında, 637/38 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

ÇİĞLİ

Atatürk, Esentepe ve İzkent mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 08.00 ile 12.00 arasında GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARABAĞLAR

Esentepe, General Kazım Özalp, Muammer Akar ve Üçkuyular mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 14.09 ile 16.09 arasında, 11 Sokak No:32 adresindeki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 14.12 ile 16.12 arasında, 9125/24 Sokak No:2 adresindeki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KARŞIYAKA

Dedebaşı Mahallesi’nde 16 Mayıs 2026 saat 15.10 ile 16.10 arasında, 6108/1 Sokak No:2 adresinde meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KINIK

Poyracık Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 saat 13.30 ile 15.30 arasında, Köşkdüzü Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Halkapınar, Mersinli ve Yenişehir mahallelerinde 16 Mayıs 2026 saat 15.15 ile 17.15 arasında, 1202/1 ile 1203/1 kavşağındaki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

MENDERES

Orta Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 saat 22.37 ile 23.37 arasında, 1168 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski, Barcelona defterini resmen kapattı

Beklenen son gerçekleşti!

Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı