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İzmir Çiğli'de emekli astsubay B.G., kardeşi Ali Aytekin Güvenç'i vurarak öldürdü

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İzmir Çiğli'de emekli astsubay B.G., kardeşi Ali Aytekin Güvenç'i vurarak öldürdü
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İzmir'in Çiğli ilçesinde emekli astsubay B.G. (65), tartıştığı kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin Güvenç'i (62) tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan B.G., suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde emekli astsubay B.G. (65), tartıştığı kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin Güvenç'i (62) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Emekli astsubay B.G. ile kardeşi Ali Aytekin Güvenç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.G., kardeşini tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ali Aytekin Güvenç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet büro ekipleri, yaptıkları çalışmayla B.G.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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