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İzmir Çiğli'de ağabeyi tarafından vurulan kişi öldü, saldırgan gözaltına alındı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde Mimar Sinan Caddesi'nde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, ağabey gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Caddesi'nde Bilgetekin G. (65) ile kardeşi Ali Aytekin G. (62) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Bilgetekin G. tabancayla kardeşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede Ali Aytekin G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bilgetekin G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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