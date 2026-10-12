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İzmir Çiğli'de trafikte saldırgan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldıran motosiklet sürücüsüne, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle 180 bin lira idari ceza kesildi. Sürücünün belgesi geçici olarak geri alınırken motosikleti trafikten men edildi, şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldıran, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, dün Anadolu Caddesi'nde bir motosiklet sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartışıp kavga ettiği belirlendi.

Ekipler, plaka bilgilerinden, sürücünün E.T. (31) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücüye, 180 bin lira idari ceza uygulandı.

Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.

Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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