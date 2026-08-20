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Çiğli Belediye Başkanı'na silahlı saldırı anbean kamerada

Çiğli Belediye Başkanı'na silahlı saldırı anbean kamerada
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İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli K.S.'nin motosikletle aracın yanına gelerek ateş ettiği ve ardından kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandığı anlar yer alıyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde K.S'nin motosikletle makam otomobilinin yanına gelip ateş ettiği, ardından da kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandı anlar yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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