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İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çevre mühendisliği eğitiminin ardından kamu görevinde çeşitli sorumluluklar üstlenen ve daha sonra yerel siyasete geçen isimlerden biridir. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Onur Emrah Yıldız kimdir, hangi partiden? Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

ONUR EMRAH YILDIZ KİMDİR?

Onur Emrah Yıldız, 1986 yılında İzmir’in Çiğli ilçesinde doğan çevre mühendisi, yerel yönetici ve siyasetçidir. Eğitim hayatının büyük bölümünü Çiğli’de geçiren Yıldız, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Üniversitede ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından çalışma hayatına aile şirketinde başlayan Yıldız, 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU’da görev yapmaya başladı. İZSU’daki çalışma döneminde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu.

CHP’nin resmi özgeçmişinde yer alan bilgilere göre Yıldız, 2019 yılında Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. İki yıl sonra ise Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Daha sonra yerel siyasete yönelen Yıldız, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Çiğli Belediye Başkan adayı oldu.

2024 yerel seçimlerinde Çiğli Belediye Başkanlığı için yarışan Onur Emrah Yıldız, yüzde 48 oy oranıyla 60 bin 989 oy aldı ve seçimi ilk sırada tamamladı.

ONUR EMRAH YILDIZ HANGİ PARTİDEN?

Onur Emrah Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Çiğli Belediye Başkanı seçildi. Yıldız, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Çiğli Belediye Başkan adayı olarak seçime girdi ve belediye başkanlığını kazandı.

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Yıldız, Çiğli Belediye Başkanlığı seçiminde 60 bin 989 oy aldı ve yüzde 48 oy oranına ulaştı. Seçim sonuçlarında Yıldız’ın ardından AK Parti adayı Murat Gökçekaya yüzde 37,74 oy oranıyla yer aldı.

CHP’nin resmi yerel yönetimler sayfasında da Onur Emrah Yıldız, İzmir Çiğli İlçe Belediye Başkanı olarak gösteriliyor.

ONUR EMRAH YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Onur Emrah Yıldız 1986 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

ONUR EMRAH YILDIZ NERELİ?

Onur Emrah Yıldız, İzmir’in Çiğli ilçesinde doğdu. Eğitim hayatının önemli bölümü de Çiğli’de geçti. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Çiğli’de tamamlayan Yıldız, üniversite eğitimini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde aldı.

Yıldız’ın mesleki ve siyasi kariyerinin büyük bölümü İzmir’de şekillendi. Üniversitede Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına aile şirketinde başlayan Yıldız, 2012 yılında İZSU bünyesinde görev yapmaya başladı.

ONUR EMRAH YILDIZ EŞİ KİM?

Onur Emrah Yıldız’ın kamuya açık biyografi bilgilerinde evli ve iki çocuk babası olduğu belirtiliyor. Verilen biyografik bilgilerde eşine ilişkin bunun dışında bir bilgi yer almıyor.