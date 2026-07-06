İzmir'de atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kaklıç Mahallesi'ndeki bir atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman, kentin farklı noktalarından görüldü.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.