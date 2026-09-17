İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde yakalanan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarına ilişkin yürütülen çalışma sonucu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin (48) Çiğli'de olduğunu tespit etti.

Güzeltepe Mahallesi'ndeki belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler S.T'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA