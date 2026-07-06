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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

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İzmir'in Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri arasında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle saat 23.30'da kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çiğli ilçesi Evka 2 Mahallesi ile Karşıyaka ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi arasında çıkan yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale edildi. Hava karardıktan sonra 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer ile söndürme çalışmalarına karadan devam edildi. Yangın saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı. Meraklı vatandaşlar da yol kenarında toplanıp, çalışmaları izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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