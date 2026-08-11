İzmir - Yangında torunu ile ölen anneanne, Mert'i kurtardıktan sonra Yiğit için eve geri dönmüş

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın (4) için Esentepe Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Yiğit Bulut Aydın'ın annesi Kadriye Aydın, dedesi Bayram Korkmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler, Harmandalı Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı