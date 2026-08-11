Haberler

İzmir - Yangında torunu ile ölen anneanne, Mert'i kurtardıktan sonra Yiğit için eve geri dönmüş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın (4) için Esentepe Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın (4) için Esentepe Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Yiğit Bulut Aydın'ın annesi Kadriye Aydın, dedesi Bayram Korkmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler, Harmandalı Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR. DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu

Tarihi rövanş: Görevden alınan yargıç ülkenin cumhurbaşkanı oldu
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş

Film gibi! Ankara'dan akla gelmeyecek bir planla çıkmış
Yeniden Refah'tan yeni ittifak mesajı: Üçüncü yol şart

Yeniden Refah'tan yeni ittifak mesajı: Üçüncü yol şart
Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: 'Uyuşturucu etkisindeydik' dediler

Cesedi boş arazide bulundu: İki şüpheli tutuklandı
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi