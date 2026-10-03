İzmir Çiğli'de drift denetiminde 67 sürücü ve araca para cezası uygulandı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimde 67 sürücü ve araca idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki toplanma alanlarında drift yapan araçlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yürütülen denetimlerde yaklaşık 150 araç kontrol edildi.

Uygulamada 7'si drift yapmaktan, 2'si alkollü araç kullanmaktan olmak üzere??????? 67 sürücü ve araca trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucu 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 17 araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: AA