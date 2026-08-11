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İzmir'i yasa boğan olay: Anneanne ile torunu yangında can verdi

İzmir'i yasa boğan olay: Anneanne ile torunu yangında can verdi Haber Videosunu İzle
İzmir'i yasa boğan olay: Anneanne ile torunu yangında can verdi
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında 56 yaşındaki Rezan Korkmaz ve 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti. Korkmaz'ın küçük torununu kurtardıktan sonra büyük torununu kurtarmak için tekrar eve girdiği ve cansız bedeninin torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu belirtildi. Yangında dede Bayram Korkmaz yaralanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • İzmir Çiğli'de müstakil evde çıkan yangında anneanne Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın (4) hayatını kaybetti.
  • Rezan Korkmaz, küçük torunu Mert Aydın'ı (2) evden çıkardıktan sonra büyük torunu Yiğit Bulut'u kurtarmak için yeniden eve girdi ve cansız bedeni torununun üzerine kapanmış halde bulundu.
  • Yangında dede Bayram Korkmaz (59) tavanın çökmesi üzerine pencereden atlayarak yaralı şekilde kurtuldu ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın (4) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Yangında Korkmaz'ın küçük torunu Mert Aydın'ı (2) kucağına alarak evden çıkardığı, ardından büyük torunu Yiğit Bulut'u kurtarmak için yeniden eve girdiği belirtildi. Korkmaz'ın cansız bedeninin, torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

TORUNUNU ALEVLERDEN KORUMAK İÇİN SİPER OLDU

Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'taki tek katlı müstakil evde dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından anneanne ve torunun cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DOĞUM GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Yangın haberini alarak olay yerine gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut Aydın'ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Yiğit Bulut Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın (32), eşi çalışmak için yurt dışına gidince 2 çocuğu ile anne ve babasının evine taşındığı belirtildi. Ailenin geçimini sağlamak için Kadriye Aydın'ın mumdan hediyelik eşyalar yaparak kadın pazarlarında sattığı, eşi Bayram Korkmaz'ın (59) ise hurda topladığı bildirildi.

YİĞİT İÇİN GERİ DÖNDÜ

Rezan Korkmaz'ın, yangın başladığında küçük torunu Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı, ardından içerideki torunu Yiğit Bulut Aydın'ı kurtarmak için yeniden eve girdiği ortaya çıktı. Korkmaz'ın cansız bedeninin, torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

PENCEREDEN ATLAYARAK EVDEN ÇIKMIŞ

Yangın sırasında tavanın çökmesi üzerine dede Bayram Korkmaz'ın pencereden atlayarak evden çıktığı, elleri ve sırtında yanıklar oluştuğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Korkmaz'ın taburcu edildiği belirtildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Rezan Korkmaz ve Yiğit Bulut Aydın'ın cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Allah mekaninizi cennet etsin...

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Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Allahım bu nasıl bir acı… ikisinin de mekanları cennet olsun inşallah

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yaradan onları cennetine alsın inşallah.

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