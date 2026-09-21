İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde tır yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

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İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nde seyreden tırda çıkan yangın söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tünellerin Çiğli istikametinde ilerleyen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Oluşan yoğun dumanın güvenli şekilde uzaklaştırılması için tünel duman tahliye sistemi devreye girdi.

Olay nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA