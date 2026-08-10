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İzmir'de yangın faciası: 4 yaşındaki çocuk ve anneannesi hayatını kaybetti

İzmir'de yangın faciası: 4 yaşındaki çocuk ve anneannesi hayatını kaybetti
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi hayatını kaybetti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ile anneannesi hayatını kaybetti.

Şirintepe Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan kontrolde 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ile 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz'ın cansız bedenleri bulundu.

Olay yerindeki incelemenin ardından anneanne ile torunu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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