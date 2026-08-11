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İzmir'de Yangın Faciası: Anneanne ve Torununu Kaybettik

İzmir'de Yangın Faciası: Anneanne ve Torununu Kaybettik
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 56 yaşındaki Rezan Korkmaz ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın, toprağa verildi. Yangında Korkmaz'ın bir torununu kurtardığı, diğer torununu kurtarmak için eve girdiği ancak dışarı çıkamadığı öğrenildi. Dede B.K. ise pencereden atlayarak kurtuldu ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden anneanne ile 4 yaşındaki torununun cenazesi defnedildi.

Şirintepe Mahallesi'nde dün tek katlı evde çıkan yangında yaşamını yitiren Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın (4) cenazesi Esentepe Camisi'ne getirildi.

Anneanne ile torununun cenazesi, burada kılınan namazın ardından Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rezan Korkmaz'ın yangın sırasında torunu M.A'yı evden çıkarmayı başardığı, içeride uyuyan diğer torunu Yiğit Bulut Aydın'ı kurtarmak için yeniden eve girdiği ancak dışarı çıkamadığı öğrenildi.

Korkmaz ile torununun cansız bedenlerinin evde yan yana bulunduğu belirtildi.

Yangın sırasında uyuyan dede B.K'nin (59) ise duman kokusuyla uyandığı, evin tavanının çökmesi üzerine pencereden atlayarak dışarı çıktığı sırada vücudunda yanıklar oluştuğu bildirildi.

Hastanede tedavi altına alınan B.K'nin taburcu edildiği öğrenildi.

Şirintepe Mahallesi'ndeki tek katlı evde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, evde Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Kaynak: AA
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