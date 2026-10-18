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Bektaşi kanaat önderi Ali Haydar Ercan İzmir'de 90 yaşında hayatını kaybetti

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Bektaşi kanaat önderlerinden “dedebaba” Ali Haydar Ercan, İzmir'de kanser tedavisi gördüğü Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında 90 yaşında hayatını kaybetti. İzmir'de doğan Ercan, yaklaşık 30 yıldır dedebabalık makamında bulunuyordu.

Bektaşi kanaat önderlerinden "dedebaba" Ali Haydar Ercan, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kanser nedeniyle 14 Ekim'de Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ercan yaşamını yitirdi.

İzmir'de 1936 yılında dünyaya gelen Ercan'ın yaklaşık 30 yıldır "dedebabalık" makamında bulunduğu öğrenildi

Kaynak: AA
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