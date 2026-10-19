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İzmir Çiğli'de kamyonet 73 yaşındaki kişiye çarptı, kişi hastanede hayatını kaybetti

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İzmir Çiğli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki kişiye kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kamyonet sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kamyonetin çarptığı 73 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

B.U. (20) idaresindeki 35 ADN 023 plakalı kamyonet, Anadolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Fahri Yazar'a (73) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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