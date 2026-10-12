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İzmir Çiğli'de otomobili tekmeleyen motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza verildi

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İzmir Çiğli'de otomobili tekmeleyen motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza verildi
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İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün aracını tekmeleyen motosiklet sürücüsü E.T.'ye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti geçici olarak alınırken motosikleti trafikten men edildi, E.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünün aracını tekmeleyen motosiklet sürücüsü E.T.'ye (31) 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, motosiklet trafikten men edildi.

Olay, Çiğli ilçesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü E.T. (31), trafikte tartıştığı bir otomobil sürücüsüne ve aracına saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. E.T.'nin cebinden kesici alet olduğu tahmin edilen bir cisim çıkardığı, ayrıca otomobil sürücüsünün aracını tekmelediği görüntü. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti geçici olarak geri alındı ve motosikleti trafikten men edildi. E.T. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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