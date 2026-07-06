İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mustafa Kemal ve Evka-2 mahalleri yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın kararması üzerine hava araçları bölgeden ayrılırken, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.