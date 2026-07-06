İzmir'de otluk alanda yangın çıktı
İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla hava araçları bölgeden ayrılırken, kara müdahalesi devam ediyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Mustafa Kemal ve Evka-2 mahalleri yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havanın kararması üzerine hava araçları bölgeden ayrılırken, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler