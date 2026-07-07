Haberler

İzmir Çiğli'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Evka-2 mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.35'te yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale saat 18.45'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor

Amedspor, F.Bahçe ve Galatasaray'ın alamadığı ünlü yıldızı istiyor
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı

Mide bulandıran görüntüler: Önce burnunu karıştırdı, sonra da...
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var