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İzmir Çiğli'de emekli astsubay Bilgetekin G., kardeşini vurarak öldürdü

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İzmir Çiğli'de emekli astsubay Bilgetekin G., kardeşini vurarak öldürdü
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İzmir'in Çiğli ilçesinde emekli astsubay iki kardeş arasında çıkan kavgada ağabey Bilgetekin G., silahını ateşleyerek kardeşi Ali Aytekin G.'yi (62) öldürdü. Olay sonrası suç aletiyle yakalanan ağabey hakkında soruşturma sürüyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde emekli astsubay oldukları öğrenilen iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabeyin silahını ateşlemesi sonucu kardeşi Ali Aytekin G. (62) hayatını kaybetti.

Acı olay bu sabah saat 08.00 sıralarında Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavga eden kardeşlerden Bilgetekin G. tabancasını ateşeyerek kardeşini vurdu. Aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığılan Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ağabeyi Bilgetekin G. olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı.

Bu arada, Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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