23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi

İzmir Çiğli’de bir okuldaki 23 Nisan kutlamaları sırasında veliler arasında bıçaklı kavga çıktı. Bayram sevincini yaşayan çocukların gözü önünde yaşanan arbede, büyük paniğe neden oldu. Olay anında çekilen görüntülerde vatandaşların güvenlik yetersizliğine isyan ettiği görülürken, kavgada tarafların birbirine kesici aletlerle saldırdığı iddia edildi. Polis, okul bahçesini savaş alanına çeviren olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir okulda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, veliler arasında çıkan şiddetli kavgayla gölgelendi. Çocukların bayram sevincini yaşamak için toplandığı okul bahçesi, bir anda savaş alanına döndü.

BIÇAK KULLANILDI İDDİASI

Görgü tanıklarının ifadelerine ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre; etkinlik sırasında veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine tarafların birbirine bıçakla saldırdığı iddia edildi. Görüntülerde bir kadının, “Kavga oldu, Allah belasını versin bunları yapanların! Okullarda bir tane güvenlik görevlisi yok, polisler yok” diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

OKUL BAHÇESİNDE KAOS ÇIKTI

Kavganın ortasında kalan öğrenciler ve diğer veliler, saldırganlardan kaçmak için okul bahçesinde sağa sola koşturdu. Çocukların gözü önünde yaşanan bu anlar büyük korkuya yol açtı.

GÜVENLİK TARTIŞMASI ALEVLENDİ 

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanların kimlik tespiti için inceleme başlatıldı. Veliler, özellikle kalabalık etkinliklerde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Elif Yeşil
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
'Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi' iddiası

Hamaney'le ilgili İran'ı karıştıracak iddia! Bu yüzden gözükmüyormuş
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”

Erdoğan, DEM'lileri görür görmez sordu: Masa sağlam mı?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları
selman karabulut:

yaban sığırları bir birini yemiş bunların soyunden ne hayır gelecek onlarda bir yaban sığırı olacak

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak

7 yeni başkanlık kuruldu! İçlerinden biri çok kritik
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı

Ameliyat olacak: Sezonu kapattı!
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak

7 yeni başkanlık kuruldu! İçlerinden biri çok kritik
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu