İzmir Çiğli'de Otluk Alanda Yangın

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Evka-2 mevkisinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Evka-2 mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.35'te yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale saat 18.45'te yapılırken, yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA