Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

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İzmir siyasetinde bir süredir konuşulan transfer iddiasında kritik aşamaya gelindi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, yarın düzenlenecek AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda gerçekleşecek törenle AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

ROZETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TAKMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre Onur Emrah Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte Ankara'ya gitti. Yıldız'ın rozetinin, yarın gerçekleştirilecek AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtiliyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN TELEFONLARINA ÇIKMADIĞI İDDİASI

Transfer iddiaları sürerken Gazeteci İsmail Saymaz, geçtiğimiz hafta YENİ Partili milletvekillerinin Yıldız'a ulaşamadığını kaleme aldı. Saymaz, Yıldız'ın 28 Eylül'deki AK Parti toplantısında partiye katılacağını belirterek; iddiaları sormak için ulaştığı belediye başkanının danışmanının kendisine "başkanın çok gizli bir numarası olduğunu ve bunu paylaşamayacağını" söylediğini aktardı.

MECLİSTE SODEM ÜYELİĞİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Siyasi transfer iddiaları sürerken Çiğli Belediyesi'nde de dikkat çeken adımlar atılıyor. Çiğli Belediye Meclisi’nin ekim ayı birleşiminde, Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve belediyenin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) üyeliğinin iptal edilmesini öngören maddenin görüşüleceği öğrenildi.

MECLİS ÜYELERİ "GEÇMİYORUZ" DİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başkan Yıldız’ın partisinden ayrılacağı iddiaları üzerine Çiğli Belediye Meclis üyeleri ortak bir bildiri yayımlamıştı. CHP, YENİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin ortak imzasıyla yapılan açıklamada, meclis üyelerinin AK Parti’ye geçmek gibi bir düşüncelerinin olmadığı kesin bir dille ifade edilmişti.

Kaynak: Haberler.com