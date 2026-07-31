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Hitit Üniversitesi’nin destek verdiği robotik takımı dünya şampiyonu oldu

Hitit Üniversitesi’nin destek verdiği robotik takımı dünya şampiyonu oldu
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Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ile yüksek lisans mezunu Büşra Şahin’in bilimsel katkı sunduğu İzmir Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Robotik Takımı SPICA, dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan FIRST LEGO League Open...

Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ile yüksek lisans mezunu Büşra Şahin'in bilimsel katkı sunduğu İzmir Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Robotik Takımı SPICA, dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan FIRST LEGO League Open International Championship Greece 2026'da dünya şampiyonu oldu.

Yunanistan'ın Korinthos kentinde düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden 56 seçkin takımın mücadele ettiği turnuvada SPICA Takımı, organizasyonun en büyük ödülü olan "Champion's Award 1st Place" ödülünü kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Robot tasarımı, kodlama, mühendislik, yenilikçi proje ve takım çalışması alanlarında sergilediği başarılı performansla dikkati çeken takımın şampiyonluk yolculuğunda Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ile yüksek lisans mezunu Arkeolog Büşra Şahin'in akademik rehberliği önemli katkı sağladı.

Takımın geliştirdiği proje kapsamında yürütülen literatür araştırmaları sırasında Hitit Üniversitesi ile iletişime geçen öğrenciler, Prof. Dr. Ebru Gökmeşe'nin yüksek lisans mezunu Büşra Şahin ile gerçekleştirdiği arkeolojik saha çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilimsel çalışmadan yararlandı. Çevrim içi gerçekleştirilen görüşmelerde proje geliştirme sürecine bilimsel destek sunan Gökmeşe ve Şahin, öğrencilerin çalışmalarını uluslararası ölçekte daha güçlü bir zemine taşımalarına katkıda bulundu. Bu akademik destekle çalışmalarını geliştiren SPICA Takımı, önce İzmir Bölge Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Türkiye finallerinde başarılı bir performans sergileyen takım, Yunanistan'da düzenlenen uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Dünya şampiyonlarının yarıştığı organizasyonda robot performansı, yenilikçi proje, mühendislik tasarımı ve takım çalışması kategorilerindeki başarısıyla jüri tarafından en yüksek ödüle layık görülen SPICA, Türkiye'ye dünya şampiyonluğu gururu yaşattı. Elde edilen başarıya İzmir Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri Emre Tosun, Petek Yağmur Özdemir, Esra Yazgan ve Gülden Bozok'un danışmanlığında imza atıldı. Dünya şampiyonu olan kadroda ise İzmir Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden Defne Karabulut, Ali Semih Salum, Duru Elif Altunbaş, Can Dereli, Selin Mutlu, Gülçin Tuba Arslantürk, Ada Su Özkan, Hüseyin Ege Sevim, Emir Can Eralp ve Akif Buğra Özsoy yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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