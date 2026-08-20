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İzmir'de Başkanın Aracına Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

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İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına çalıntı motosikletle gelen K.S. tarafından ateş açıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi.

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli Belediyesi otoparkına çalıntı motosikletle giden K.S. (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş etti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalanıp polise teslim edildi.

Kaynak: AA
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