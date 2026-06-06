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Türk Hava Kuvvetleri 115. Yılını Gençlik ve Havacılık Festivali ile Kutluyor

Türk Hava Kuvvetleri 115. Yılını Gençlik ve Havacılık Festivali ile Kutluyor
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TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. 6-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen, gençlerin havacılık kültürünü yakından tanımaları, milli savunma bilincinin geliştirilmesi ve Türk Havacılığının gurur verici mirasının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen festivale; öğrenciler, veliler, gaziler ve şehit aileleri, askeri personel katıldı.

Festivalin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri ve eski komutanlarla birlikte Hava Harp Okulu Marşı'nı okudu. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarının pist üzerindeki geçişiyle devam etti. Orgeneral Kadıoğlu, geçiş yapan hava araçlarını selamladı. Festival kapsamında paraşüt atlayışları gerçekleştirildi, yerli ve milli genel maksat helikopteri GÖKBEY gösteri uçuşu yaptı, sonrasında personel kurtarma tatbikatı icra edildi. Festivalde gerçekleştirilen Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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