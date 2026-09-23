İzmir Fen Lisesi TEKNOFEST 2026 Diyarbakır finallerinde Türkiye ikincisi oldu

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2026'nın Diyarbakır'da düzenlenen finallerine, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların elde ettiği başarılar damga vurdu.

"Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda yenilikçi projeler geliştiren İzmirli öğrenciler, Diyarbakır'daki finallerde kıyasıya mücadele etti. İzmir Fen Lisesi, "İklim Değişikliği ve Afet Yönetimi" alanında hazırladığı "Derin Pekiştirmeli Öğrenme ile Orman Yangını, Kaynak Yönetimi ve Müdahale Optimizasyonu Projesi" ile Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Aynı okul, "Afet Süreçlerinde Olay Bazlı Veri Yapılandırma ve Dinamik Risk Değerlendirme Modeli Projesi" ile de "İnsanlık Yararına Teknolojiler" kategorisinde finale kalmayı başardı. Öte yandan Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), finallerde tam 7 farklı projeyle yer alarak bilimsel araştırmadaki iddiasını ortaya koydu.

Toplumsal sorunlara teknolojik çözümler

Öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik ürettiği teknolojik çözümler de finallerde büyük ilgi gördü. İzmir Kız Lisesi, görme engelli bireylerin kimya eğitimine bağımsız bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla tasarladıkları "Görüngü: Erişilebilir Kimya için Haptik Bileklik Projesi" ile jürinin dikkatini çekmeyi başardı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi ise biyoloji alanında hazırladığı projeyle finalistler arasında yer alarak sergi alanında büyük takdir topladı.

Meslek liseleri sahaya indi

İzmir'in mesleki ve teknik eğitimdeki güçlü altyapısı TEKNOFEST sahasına da yansıdı. Kemalpaşa KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulaması" kategorisinde Türkiye genelindeki 100'ü aşkın takım arasından ilk 15'e girerek finale yükseldi. Bu alanda özellikle kız öğrencilerin güçlü temsili ve takım ruhu izleyenlere ilham verdi. Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencileri de aynı kategoride gösterdikleri başarıyla adlarını finale yazdırdı.

"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, elde edilen tablodan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Üreten, araştıran ve ülkemizin teknoloji vizyonuna büyük katkılar sunan tüm okullarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bilim ve teknoloji yolculuğunda büyük bir azimle çalışan öğrencilerimize, onlara bu yolda rehberlik eden değerli danışman öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve her zaman destekçimiz olan velilerimize teşekkürlerimi sunuyor, gençlerimizin bilimin ışığında nice güzel başarılara imza atmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı