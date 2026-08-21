İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, makam aracına yönelik silahlı saldırı haberinin ardından gündeme geldi. Belediye otoparkında park halinde bulunan makam aracına motosikletli bir kişi tarafından ateş açılırken, şüpheli K.S. güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Peki, Onur Emrah Yıldız kimdir, hangi partiden? Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI ONUR EMRAH YILDIZ KİMDİR?

Onur Emrah Yıldız, 1986 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde doğdu. Çocukluk ve eğitim yıllarının önemli bölümünü Çiğli'de geçiren Yıldız, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de ilçede tamamladı.

Üniversite eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Yıldız, meslek hayatına aile şirketinde başladı. Daha sonra yerel yönetim alanında görev aldı.

Yıldız'ın mesleki kariyerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir yer tuttu. 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmaya başlayan Yıldız, 2019'da 30 ilçeden sorumlu Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. İki yıl sonra ise metropol ilçelerden sorumlu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu.

ONUR EMRAH YILDIZ HANGİ PARTİDEN?

Onur Emrah Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Çiğli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Yıldız'ın resmi biyografisinde siyasi yaklaşımının CHP'nin idealleri doğrultusunda şekillendiği belirtiliyor. Çiğli Belediyesi'nin resmi kaynaklarında da Yıldız, Çiğli Belediye Başkanı olarak yer alıyor.

Yıldız'ın belediyecilik geçmişi de başkanlık görevinden önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışmalarıyla şekillendi. Dereler, altyapı ve kanalizasyon alanlarında yürüttüğü görevlerin ardından Çiğli Belediye Başkanlığı görevine geldi.

ONUR EMRAH YILDIZ NERELİ?

Onur Emrah Yıldız, 1986 yılında Çiğli'de doğdu. Eğitim hayatının büyük bölümünü de Çiğli'de geçirdi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini ilçede tamamlayan Yıldız, üniversite eğitimini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde aldı.

ONUR EMRAH YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Onur Emrah Yıldız, 1986 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşında. Çiğli doğumlu olan Yıldız, çocukluk ve gençlik yıllarını da ilçede geçirdi.

ONUR EMRAH YILDIZ'IN MESLEKİ KARİYERİ

Yıldız'ın çalışma hayatı aile şirketinde başladı. 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Yıldız, burada farklı görevler üstlendi.

2019 yılında Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü görevine getirilen Yıldız, iki yıl sonra Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Bu görevleri sırasında İzmir'in farklı ilçelerinde altyapı çalışmalarında görev aldı.

Onur Emrah Yıldız'ın adı, 20 Ağustos 2026'da Çiğli Belediyesi otoparkında park halindeki makam aracına düzenlenen silahlı saldırının ardından yeniden gündeme geldi. Saldırıda makam aracının hedef alındığı, olay sırasında araçta kimsenin bulunmadığı ve şüpheli K.S.'nin gözaltına alındığı bildirildi.