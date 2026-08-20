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Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı

Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı
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İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın otoparkta park halindeki makam aracına motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli K.S., güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

İZMİR'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili K.S. (21), gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Çiğli Belediye Binası'nın alt katındaki otoparkta meydana geldi. Motosikletli bir kişi, belediye binasına gelerek park halinde ve boş olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına silahla ateş açtı. Şüpheli, olayın ardından kaçmaya çalışırken belediyenin güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yunus ekipleri, K.S.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin olayda kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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