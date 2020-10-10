Büyükçekmece Haberleri

Büyükçekmece - Bugün
ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Ali KöseoğluBüyükçekmece Basketbol: Olaseni 18, Anderson 11, Farrell 20, Eldridge 8, Mert Celep, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 6, Oliver 21, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4Darüşşafaka Tekfen: Gillon Iii 11, Luther 7, Andrews 15,...
Büyükçekmece - Bugün
GÜNDEM / 10 Ekim 2020
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı) 5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor-Anadolu Efes, Galatasaray-Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.
Büyükçekmece - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2020
(Ankara/16.00) 5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında OGM Ormanspor-Anadolu Efes, Galatasaray-Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen ve Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.
Büyükçekmece - Dün
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor
Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Zeytinburnu, Fatih, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.
Büyükçekmece - Dün
"Henri Barkey 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldı"
İddianamede, diğer şüpheli Osman Kavala'nın ise Barkey'in İstanbul'a gelişinden bir gün sonra 27 Haziran 2016'da Diyarbakır'a gittiği ve aynı gün İstanbul'a geri döndüğünün tespit edildiği vurgulanırken, Kavala'nın İstanbul'da bulunduğu dönemde yoğun olarak Beşiktaş, Nişantaşı, Teşvikiye bölgelerinde bulunduğu ve 1 Temmuz günü ise Büyükçekmece'ye gittiğinin tespit edildiği anlatıldı.
Büyükçekmece - Dün
Pınar Karşıyaka ile Petkim derbide rakip
Ligde Ufuk Sarıca yönetiminde geçen sezonun flaş takımı olan Pınar Karşıyaka, yeni sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başladı. İlk hafta ligin yeni ekibi Fethiye Belediyespor'u yenen yeşil-kırmızılıların geçen sezondan beri süren 9 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Gaziantep deplasmanında sona erdi. Ligin yeni ekiplerinden Litvanyalı Kestutis Kemzura yönetimindeki Petkim, Büyükçekmece ve Afyon Belediyespor'la oynadığı ilk 2 maçı kaybetti.
Büyükçekmece - Dün
Basketbol: Haftanın programı
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle: ING Basketbol Süper Ligi Yarın: 13.00 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara) 15.15 Galatasaray-Beşiktaş (Sinan Erdem) 17.30 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 20.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge) 11 Ekim Pazar: 13.
Büyükçekmece - 8.10.2020
Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen cezaları onadı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen toplam 34 bin 500 TL'lik para cezasını onadı. Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde: "Denizli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Kerem Can Akyüz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/56- K.2020/166 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulübü'nün futbolcu Selçuk Alibaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/69- K.2020/212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulübü'nün futbolcu Fırat Suçsuz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/70- K.2020/213 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, Futbolcu Rıdvan Okuş'un Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.
Büyükçekmece - 7.10.2020
İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize örgütle ilgili iddianame kabul...
Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'de seyir halinde bulunan 34 GN 1926 plakalı Porsche marka araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda şüphelilerden Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı olan Arzu Şerifi Zindaşti ve Devrim Öztunç'un öldükleri bilgisi verilen iddianamede, olayın failleri olarak degˆerlendirilen Hacı Osman Sezen ile Turgay Akar isimli s¸ahısların da 22 Aralık 2014'te Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste bulunan Faruk Balıkçılık isimli is¸ yerinde ugˆradıkları silahlı saldırı sonucu öldürüldükleri ve faillerinin tespit edilemedigˆi kaydedildi.
Büyükçekmece - 6.10.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki eleme turunun maç programı açıklandı
Tek maç eleme sistemine göre yapılacak ilk iki turun maç programı şöyle: 1. Eleme Turu 13 Ekim Salı: 13.00 Çarşambaspor-Yozgatspor 1959 (Çarşamba) 14.30 Altındağspor-Çankaya (Çubuk İlçe) 15.30 Bergama Belediyespor-Manisaspor (Bergama 14 Eylül) 14 Ekim Çarşamba: 13.00 Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi (21 Kasım) 13.30 Şile Yıldızspor-Modafen (Şile İlçe) 13.30 Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy (Silivri) 13.30 Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk) 13.30 1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ) 13.30 Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor (Kütahya Dumlupınar) 13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor (Başpınar) 13.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe) 13.30 Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor (Doğukent) 13.30 Kozanspor-Kahta 02 (İsmet Atlı) 13.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 (Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi) 13.30 İskenderun FK-Payasspor (Stat henüz belli değil) 13.30 Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik) 15.00 Tekirdağspor-Bayrampaşaspor (Namık Kemal) 19.00 İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor (Mersin) 15 Ekim Perşembe: 13.00 52 Orduspor-Arhavispor (19 Eylül) 14.30 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa) 19.00 Isparta 32-Kemerspor 2003 (Isparta Atatürk) 2. Eleme Turu 20 Ekim Salı: 13.00 İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor - İskenderun FK/Payasspor 14.30 Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği 19.00 Karşıyaka - Bergama Belediyespor/Manisaspor 21 Ekim Çarşamba: 13.00 Elazığ Karakoçan/Batman Petrolspor - Diyarbekirspor 13.30 Çatalcaspor - Şile Yıldızspor/Modafen 13.30 Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor 13.
Büyükçekmece - 6.10.2020
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
Büyükçekmece - 5.10.2020
Son dakika haber | Kırkpınar'ın rekortmen ağası Seyfettin Selim'den eğitime destek
Büyükçekmece - 5.10.2020
Petkimspor kötü başladı
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Petkimspor, sezon öncesi yenilediği kadrosuyla hazırlık maçlarındaki iyi performansını ligin ilk haftalarına yansıtamadı. Ligdeki ilk maçında Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 86-83 yenilen Petkim, evindeki ilk karşılaşmada ise HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 81-78 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Büyükçekmece - 4.10.2020
Futbol: Misli.com 3. Lig
Gruplarda puan durumu şöyle oluştu: 1. Grup: O G B M A Y AV P 1.FATSA BELEDİYESPOR 3 3 0 0 5 0 5 9 2.BUCASPOR 1928 3 3 0 0 6 2 4 9 3.DİYARBEKİRSPOR 3 2 0 1 5 2 3 6 4.ARTVİN HOPASPOR 3 2 0 1 4 4 0 6 5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 3 1 2 0 4 3 1 5 6.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 3 1 1 1 5 3 2 4 7.OFSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4 8.BELEDİYE DERİNCESPOR 3 1 1 1 3 3 0 4 9.KIZILCABÖLÜKSPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3 10.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 3 1 0 2 5 7 -2 3 11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3 12.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 2 1 0 1 2 4 -2 3 13.1877 ALEMDAĞSPOR 3 0 2 1 2 5 -3 2 14.PAYASSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 15.KEMERSPOR 2003 3 0 1 2 3 5 -2 1 16.MANİSASPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1 2. Grup: O G B M A Y AV P 1.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI 3 2 1 0 4 2 2 7 2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 3 2 0 1 9 3 6 6 3.FETHİYESPOR 3 2 0 1 6 3 3 6 4.TEKİRDAĞSPOR 3 1 2 0 4 2 2 5 5.YOMRASPOR 3 1 2 0 4 3 1 5 6.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ 2 1 1 0 3 1 2 4 7.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 4 4 0 4 8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4 9.
Büyükçekmece - 4.10.2020
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Büyükçekmece - 4.10.2020
Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
Misli.com 3. Lig'de gruplarda bu hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup: Artvin Hopaspor-Ofspor: 0-2 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-1 Nevşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-1 Kızılcabölükspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 4-2 Manisaspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1 1877 Alemdağspor-Diyarbekirspor: 0-3 Bucaspor 1928-Belediye Derincespor: 1-0 2. Grup: Yomraspor-Tekirdağspor: 1-1 Kahta 02 Spor-Nazilli Belediyespor: 1-2 Mardin Fosfatspor-Çengelköy: 0-1 Ceyhanspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1 Büyükçekmece Tepecikspor-Karaman Belediyespor: 2-1 Belediye Kütahyaspor-Tokatspor: 1-1 Fethiyespor-Yozgatspor 1959: 3-0 3.
Büyükçekmece - 4.10.2020
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 78-81
SALON: Enka HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Altuğ Köselerli (xx), Ayşenur Yazıcıoğlu (xx) PETKİMSPOR: Ray (xxx) 26, Serkan (x), Wimbush (x) 4, Hummer (x) 5, Zack (xxx) 20, Vasiliauskas (xxx) 15, Ege (x), Hakan (x) 3, Canberk (x) 2, Boran (x) 3, Alp (x) HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Wright (xxx) 24, Sinan (xx) 9, Saldivar (xxx) 18, Leissner (x) 4, Kairys (xx) 6, Macura (xx) 8, Ekrem (x), Egemen (xxx) 12, Utku (x) 1'İNCİ PERİYOT: 19-29 İLK YARI: 40-52 3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-63 ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Büyükçekmece'ye deplasmanda yenilen ligin yeni ekiplerinden Petkimspor, evindeki ilk sınavda da HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a da mağlup olmaktan kurtulamadı: 78-81.
Büyükçekmece - 4.10.2020
Son dakika haberleri | (Havadan görüntülerle) BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ'NÜN SUYU ÇEKİLDİ; 1500 YILLIK BARAJ HATTI ORTAYA ÇIKTI
Büyükçekmece - 3.10.2020
ING Basketbol Süper Ligi
Salon: TOFAŞ Hakemler: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Polat ParlakTOFAŞ: Purcell 8, İbrahim Berk Uğurlu 5, White 9, Simmons 12, Kilpatrick 23, Berkan Durmaz 14, Christon 17, Muhsin Yaşar 6, Batın Tuna, Mert KonukBüyükçekmece Basketbol: Olaseni 19, Anderson 14, Ömer Utku Al 11, Eldridge 16, Mert Celep...
Büyükçekmece - 3.10.2020
Petkimspor galibiyet arıyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında Büyükçekmece'ye deplasmanda 86-83 yenilen ligin yeni ekibi Petkimspor, yarın ilk iç saha maçına çıkacak.
Büyükçekmece - 3.10.2020
İstanbul'un köylerinde yapılan dalından satışa yoğun ilgi! Tarlalar dolup taşıyor
Büyükçekmece - 3.10.2020
3 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi
TFF 1'İNCİ LİG 14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay 14.00 Tuzlaspor - Bursaspor 16.30 Giresunspor - Beypiliç Boluspor 19.00 Altınordu - Ankaraspor BASKETBOL ING Basketbol Süper Ligi 13.00 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka 15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor 17.30 Darüşşafaka Tekfen - Bahçeşehir Koleji 20.00 TOFAŞ - Büyükçekmece Basketbol Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14.
Büyükçekmece - 2.10.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2020
(Ankara/İstanbul/14.00/Giresun/16.30/İzmir/19.00) 3- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun 2. haftasında Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.
Büyükçekmece - 2.10.2020
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi ve Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
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