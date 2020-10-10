Büyükçekmece Haberleri

Büyükçekmece - 8.10.2020

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray'a, Fenerbahçe maçında stadyum dışından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen toplam 34 bin 500 TL'lik para cezasını onadı. Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde: "Denizli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Kerem Can Akyüz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/56- K.2020/166 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulübü'nün futbolcu Selçuk Alibaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/69- K.2020/212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulübü'nün futbolcu Fırat Suçsuz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/70- K.2020/213 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, Futbolcu Rıdvan Okuş'un Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.