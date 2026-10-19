Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldakspor Direktörü Çalış, 2-1'lik galibiyette eksiklerin sürdüğünü söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldakspor Direktörü Çalış, 2-1'lik galibiyette eksiklerin sürdüğünü söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldakspor, TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Büyükçekmece Gücü FK'yı 2-1 yendi. Teknik Direktör Ali Çalış, taraftar önündeki galibiyetten memnun olduklarını ancak takımın daha çok eksiği bulunduğunu ve bunları gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Zonguldakspor Teknik Direktörü Ali Çalış, Büyükçekmece Gücü FK karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyetin ardından takımın performansını değerlendirdi. Oyuncularının gelişiminden memnun olduğunu belirten Çalış, eksiklerinin bulunduğunu ve bunları gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 7. haftasında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda Büyükçekmece Gücü FK'yı konuk eden Zonguldakspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ali Çalış, hem alınan sonucu hem de takımın gelişim sürecini değerlendirdi.

Kendi sahalarında taraftarlarının önünde kazanmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çalış, galibiyetin sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaşmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Takımın ortaya koyduğu gelişimi olumlu bulduğunu ancak henüz istedikleri seviyeye ulaşmadıklarını anlatan Çalış, "Takımın gelişiminden memnunum, bunu daha önce söylemiştim ama daha çok eksiğimiz var, daha çok üzerine koymamız lazım. Onun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Büyükçekmece Gücü FK karşısında alınan galibiyete de değinen Çalış, iç sahada taraftar desteğiyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Maç için tabii ki mutluyuz. Çünkü kendi sahamızda, seyircimizin önünde onlarla birlikte galibiyet mutluluğu yaşamak bizleri mutlu etti. Umarız daha nicelerini hep beraber yaşarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galibiyete rağmen takımın eksiklerine vurgu yapan Çalış, oyuncuların gelişimini sürdürmesi ve mevcut performansın üzerine çıkılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İstanbulluları kahreden bir haber daha! Cansız bedeni bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı sarsan iddia! Kim Jong-un komaya mı girdi?

Dünyayı sarsan haber! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Yağmacılara tek başına meydan okudu

Yağmacılar yanlış kişiye çattı!
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

İşler çığırından çıktı! Macron'dan ateşe benzin dökecek adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım

En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi

Ne bu hal Mourinho? Tepkiler çığ gibi
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Son hali şaşkına çevirdi
Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

Seray Sever’den yıllar sonra Gülben Ergen itirafı: Kalk kalk...