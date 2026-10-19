Zonguldakspor Direktörü Çalış, 2-1'lik galibiyette eksiklerin sürdüğünü söyledi

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Zonguldakspor Teknik Direktörü Ali Çalış, Büyükçekmece Gücü FK karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyetin ardından takımın performansını değerlendirdi. Oyuncularının gelişiminden memnun olduğunu belirten Çalış, eksiklerinin bulunduğunu ve bunları gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 7. haftasında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda Büyükçekmece Gücü FK'yı konuk eden Zonguldakspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ali Çalış, hem alınan sonucu hem de takımın gelişim sürecini değerlendirdi.

Kendi sahalarında taraftarlarının önünde kazanmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çalış, galibiyetin sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaşmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Takımın ortaya koyduğu gelişimi olumlu bulduğunu ancak henüz istedikleri seviyeye ulaşmadıklarını anlatan Çalış, "Takımın gelişiminden memnunum, bunu daha önce söylemiştim ama daha çok eksiğimiz var, daha çok üzerine koymamız lazım. Onun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Büyükçekmece Gücü FK karşısında alınan galibiyete de değinen Çalış, iç sahada taraftar desteğiyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Maç için tabii ki mutluyuz. Çünkü kendi sahamızda, seyircimizin önünde onlarla birlikte galibiyet mutluluğu yaşamak bizleri mutlu etti. Umarız daha nicelerini hep beraber yaşarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galibiyete rağmen takımın eksiklerine vurgu yapan Çalış, oyuncuların gelişimini sürdürmesi ve mevcut performansın üzerine çıkılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı