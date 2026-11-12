Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi, metroda aksama yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi, metroda aksama yaşandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısının ardından etkili olan lodos bazı vapur seferlerini iptal etti, metro seferlerinde aksama yaşandı. Bakırköy'de dalgalar kıyıya vurdu, Büyükçekmece'de deniz suyu yürüyüş yoluna ulaştı.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluşurken, bazı vapur seferleri iptal edildi, metro seferlerinde ise aksama yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısının ardından kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Bakırköy sahilinde lodos nedeniyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, bazı vatandaşlar kuvvetli rüzgara rağmen sahilde yürüyüş yaptı.

Büyükçekmece'de de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu, yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda, hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Beylikdüzü'nde ise vinç üzerinde çalışan bir operatörün rahatsızlanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveninin lodos nedeniyle sallanmasından korkan operatör, vinçten kendi imkanlarıyla indi.

Bazı vapur seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Marmara'da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

İndirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı80

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı

Antalya bu konuşmayı ayakta alkışladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Afrika ülkesinde altın patlaması! Üretim yüzde 49 arttı, kasaya milyarlar girdi

Bir ülkenin kaderi değişti! Toprağı kazdılar, altından servet fışkırdı
Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı

Fenerbahçe'ye yıldız olmaya geldi! Batman'da aşkı buldu
Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Hepsini tek tek çıkardı

Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Hepsini tek tek çıkardı
Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek

İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi
Jennifer Lopez yeni şarkısını ilk kez tanıttı: 57 yaşında nefes kesti

Genç kızlara taş çıkartır! Kim der 57 yaşında
ABD tarihinde bir ilk! Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

ABD tarihine geçecek! Çarpıcı Kur'an detayı