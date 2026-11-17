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Büyükçekmece'de, balkonu kısmen çöken 3 katlı binanın sakinleri tedbir amacıyla binayı tahliye etti.

Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'ta 8 daireli binanın ikinci katındaki balkonunun bir bölümü çöktü. Buradan kopan moloz parçaları alt katın balkonuna düşerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Bina sakinleri hızla dışarıya çıkarken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 40 yıllık olan yapının kolon ve kirişlerinde çatlaklar olduğu, bazı bölümlerinde paslı demirlerin yer aldığı, molozların elle ufalandığı ve içinde deniz kabuklarının bulunduğu görüldü.

Yapının kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesini isteyen çevre sakinleri, Büyükçekmece Belediyesinden çözüm için harekete geçmesini istedi. Bina sakinleri, binayı tedbir amacıyla tahliye etti.

"İki saniye daha dursam orada üzerime düşüyordu"

Bina sakini Fatma Yener, basın mensuplarına, olay sırasında balkona çıktığını anlattı.

Saniyeler sonra arkasından beton parçaları düştüğünü belirten Yener, "İki saniye daha dursam orada üzerime düşüyordu parçalar. Üst kat komşumun balkonu düştü." dedi.

Yener, binanın depremde hasar aldığını dile getirerek, evlerinin kentsel dönüşüme girmesini istediklerini ancak bazı komşularının buna sıcak bakmadığını ifade etti.

Oğlu Uğur Yener ise evde yatarken tedirgin olduklarını kaydederek, "Yoldan bir kamyonun geçmesi evde sarsıntıya neden oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA