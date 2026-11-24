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Büyükçekmece'de bir ortaokulun öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul girişinde toplanarak öğretmenlerini alkışlarla karşıladı.

Tepecik Ulus Ortaokulu öğrencileri, sabah okul bahçesinde toplanarak okul girişine kadar koridor oluşturdu. Okul bahçesine giren öğretmenler, öğrencilerin alkış, ıslık ve yazılarıyla karşılandı.

Öğrencilerin kendi hazırladıkları dövizlerde "İlham veren hocalara selam olsun" ve "Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" yazıları yer aldı.

Öğretmenler, öğrencilerinin kutlamasıyla okul binasına girdi. O anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA