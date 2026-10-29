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Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı

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Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
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İstanbul'daki ilçe belediyelerinde Yeni Parti'ye katılım devam ediyor. Kadıköy, Maltepe, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece'nin ardından, görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

  • Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan ve görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yeni Parti'ye katıldı.
  • İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece belediyelerinin ardından Yeni Parti'ye geçişler sürüyor.
  • Yeni Parti'ye ilk katılım Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile gerçekleşti, ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de partıya katılma kararı aldı.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinde Yeni Parti'ye geçişler sürüyor. Kadıköy, Maltepe, Çatalca, Küçükçekmece, Bakırköy ve Büyükçekmece'deki katılımların ardından, bir isim daha Yeni Parti'ye geçti.

AHMET ÖZER, YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan, söz konusu süreçte görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

Ahmet Özer

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurmuştu. 

İLK OLARAK KADIKÖY VE MALTEPE BELEDİYELERİ YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.

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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıtugkantugkan63:

ilk seçimde dağılacak bir parti

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Dagilirmi bilmem ama MHP den fazla oy alacagina eminim.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıErol Birol :

Köp... rin duası kabul olsa gökten kemik yağardı.....

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıM. Dünyasi:

bütün bilmem neler bi çatıda toplanıyor resmen

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Kskanma sanada yer var.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıFatih:

şaka gibi parti

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

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