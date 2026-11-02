Başakşehir'de U-19 maçı sonrası kavgada 17 yaşındaki futbolcu darp edildi

Başakşehir'de U-19 maçı sonrası kavgada 17 yaşındaki futbolcu darp edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçtiğimiz Çarşamba günü Başakşehir'de oynanan U-19 Gelişim Ligi'nde Büyükçekmece Gençlik Gücü ile Şamlar Spor arasındaki maç bitiminde kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki futbolcu yerde tekme tokat darp edilirken sporcunun ve takımın suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Başakşehir'de oynanan U-19 Gelişim Ligi maçı bitiminde kavga çıktı. Kavgada futbolcu Eralp Yücel darp edilirken taraflar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Başakşehir'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü U-19 Gelişim Ligi maçı bitiminde kavga çıktı. Arbede esnasında 17 yaşındaki futbolcu Eralp Yücel yerde tekme tokat darp edildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülerde futbolcuların darp edilme anları yer aldı. Kavga sonrası darp edilen sporcunun ve takımın suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.