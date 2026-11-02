Başakşehir'de U-19 maçı sonrası kavgada 17 yaşındaki futbolcu darp edildi

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Başakşehir'de oynanan U-19 Gelişim Ligi maçı bitiminde kavga çıktı. Kavgada futbolcu Eralp Yücel darp edilirken taraflar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Başakşehir'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü U-19 Gelişim Ligi maçı bitiminde kavga çıktı. Arbede esnasında 17 yaşındaki futbolcu Eralp Yücel yerde tekme tokat darp edildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülerde futbolcuların darp edilme anları yer aldı. Kavga sonrası darp edilen sporcunun ve takımın suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı