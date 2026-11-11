Büyükçekmece açıklarında arıza yapan 118 metrelik gemi Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı

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Büyükçekmece açıklarında makine arızası yapan kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

Büyükçekmece açıklarında PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleriyle yedeklenen gemi Ambarlı Demir Sahası'na çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı