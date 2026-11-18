İstanbul Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, denizde büyük dalgalara sebep oldu. Lodosun gün içinde etkisini artırması bekleniyor.

İl genelinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla şiddetini artıran lodos rüzgarı, özellikle sahil kesimlerinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde de denizde dalga boyları zaman zaman metreleri aştı. Anın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken bir vatandaş ise "Deniz çok dalgalı bugün müthiş bir hava var. Tam sahilde koşmalık" dedi. Lodosun gün içinde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı