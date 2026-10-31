Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Büyükçekmece'de yol verme tartışmasında sürücü, diğer aracına arkadan çarpıp kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece'de yol verme tartışmasında sürücü, diğer aracına arkadan çarpıp kaçtı Haber Videosunu İzle
Büyükçekmece'de yol verme tartışmasında sürücü, diğer aracına arkadan çarpıp kaçtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de Hadımköy Yolu Caddesi'nde iddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak kaçtı. Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki diğer sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı

Atlanta'da kritik buluşma: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı

Sedat Peker'den felç kalan polise 8 milyon TL'lik yardım
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası 'Türk Yüzyılı' için tek yürek oldu

Ankara'da tarihi zirve sona erdi! Türk dünyası tek yürek
Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Ülkede 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Tokat'ta servis minibüsüne saldırı! Öğrenciler o anları kaydetti

Resmen gözü döndü! Çocukları hiç düşünmeden saldırdı
Tokat'ta balık tutmaya giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, yükselen Kelkit Çayı'nda su içinde kaldı

Arabayı adaya park edip balığa gittiler! Su bir anda yükseldi
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı

Cumhurbaşkanı yurt dışındayken, polis Anayasa Mahkemesi'ni bastı
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

Kan donduran mumya ceset vahşeti, yıllar sonra aydınlatıldı